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Траулер «Леда» потерял ход в Баренцевом море

13:1517 февраля 2017Просмотров: 230

Рыболовецкий траулер «Леда», приписанный в Мурманске, потерял ход в акватории Баренцева моря из-за неисправности главного двигателя.

«В результате неисправности главного двигателя произошла потеря хода рыболовецкого траулера «Леда», порт приписки — Мурманск, принадлежность — ООО «Артикфлот», — рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, на борту находится экипаж в составе 13 человек, с ним уже установлена связь.

Для буксировки аварийного судна в порт Мурманска к траулеру отправлен буксир «Мурманрыба».

«Угрозы жизни людей нет, на траулере имеется необходимый запас воды и продовольствия», — отметил собеседник агентства, добавив, что аварийное судно планируется доставить в порт Мурманска ориентировочно к 18:00 субботы.

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