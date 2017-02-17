В Кандалакше мужчина ограбил квартиру, в которой делал ремонт

В полицию Кандалакши с заявлением о краже из ее квартиры местная жительница. По словам заявительницы, неизвестные незаконно проникли в её квартиру и похитили золотые изделия на 13 тысяч рублей.

Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать мужчину, который делал ремонт в ее квартире. Установить местонахождение злоумышленника по горячим следам не удалось.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

Злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что у него были ключи от квартиры потерпевшей. Воспользовавшись ими, он проник в квартиру и украл золотые изделия.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.