В Мончегорске состоялась ярмарка социальных предпринимателей и проектов

В Мончегорске состоялась ярмарка социальных предпринимателей. Её организатором выступил «Центр управления проектами». Участники благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», делились друг с другом историями своего успеха.

В мончегорском парке развлечений по выходным традиционно шумно и весело. Дети и их родители испытывают скоростные качества надувных ватрушек. Солнце, немного морозный свежий воздух и весёлая компания - что ещё надо для хорошего настроения. Но прежде всего, нужны те, кто создаст северянам такую возможность.



Владимир Шустров, автор проекта «Берег развлечений»: «В городском парке мы организовали центр семейного досуга «Берег развлечений» - пункт проката спортивного инвентаря, подготовлены горки, подъёмник для ватрушек. Представить цель себе, мечту и потихонечку делать маленькие шажки для того, чтобы это случилось, вот и всё».



Проект «Берег развлечений» - один из участников программы развития социального предпринимательства «Норникеля» - хороший пример того, что при поддержке крупного бизнеса можно стартовать успешно.



Дмитрий Староверов, глава Мончегорска: «Когда есть инициатива, когда есть такие помощники как «Норильский никель», откровенно, это счастье. Люди понимают, что нужно такую правильную активность развивать, и помогать людям не просто свои мечты реализовать, а такие полезные для многих-многих жителей».



Андрей Фоменко, депутат Мурманской областной думы: «И конечно же, позитив от людей. Люди понимают, что инфраструктура развивается и эти проекты и «Норильского никеля» и Кольской ГМК, которая активно встала на этот путь и активно реализовывает, и мы жители, которые проживаем на этой территории, мы благодарны за то, что появляется. И это видно».



Художница из Никеля Нелли Макеева - автор проекта Art-kitchen «Pollar Nelly» - вошедшего в число победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», весь 2016 год знакомила земляков со разными и порой уникальными направлениями творчества.



Нелли Макеева, автор проекта Art-kitchen «Pollar Nelly»: «Всё это вроде как случайно, никогда это не рассматривалось мною как бизнес. Начиналось это просто любовью чистой. «Тыл» был прикрыт и я просто отрывалась. А когда мы услышали вот об этих программах «Норильского никеля», я подумала - ну, бабка, может быть, ты дожила, подайся, попробуй. Ну и как говориться, посмотрим».



Молодые инициативные представители Печенгского района представили на ярмарке свой проект социально-делового центра. Кроме бизнес-площадки в планах активистов создать в Заполярном детский развивающий центр и языковую школу.



Роман Живенков: «Я сам как отец двух детей понимаю прекрасно, что с детьми надо заниматься с раннего возраста, стараться развивать в них какие-то способности, направлять из на путь истинный. Так же нет поддержки молодых мам и будущих в плане информационной и психологической поддержки. В крупных городах это есть, у нас в Заполярном этого нет».



Анастасия Спродис: «Я хочу изначально открыть языковую школу и начать с английского языка. Но подключить норвежский и русский для норвежцев, чтобы как-то укрепить дружбу народов между Норвегией и Россией».



Активную работу по развитию в Норильске, Мончегорске и Печенгском районе социального предпринимательства «Норникель» начал несколько лет назад. Сегодня уже можно говорить, что крупнейший в мире производитель никеля и палладия, организуя многочисленные обучающие семинары, интенсивные тренинги и курсы, стал локомотивом развития социального предпринимательства в регионе.



Ольга Буч, генеральный директор «Центра управления проектами»: «Развиваются предприятия, появляются рабочие места, создаётся сообщество этих людей, которым близко социальное предпринимательство, и самое главное следующий шаг, который сейчас совершается, но может быть не так объёмно, рождаются в этой среде новые идеи, новые виды бизнесов».



К мончегорской ярмарке проектов по видеосвязи подключились и норильчане. Ведь какие-то идеи можно масштабировать или тиражировать на другие территории. Ускорить процесс можно поделившись друг с другом бесценным опытом.



Антон Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «Сейчас вообще по большому счёту можно говорить о развитии франшиз в сфере социального предпринимательства. Это когда есть у тебя готовое пакетное решение, и ты готов его региону отдать и продвигать его. Это как раз интересное новое направление деятельности».



Эта тема в ближайшее время будет обсуждаться в рамках другого проекта-участника «Мира новых возможностей» «Норникеля» - «Делового клуба социальных предпринимателей». И кто знает, может быть, в Норильске скоро появятся свои «Арктические кухни» или «Берега развлечений».