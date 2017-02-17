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В Мурманске инспектируют железнодорожные переезды

15:3317 февраля 2017Просмотров: 120

Сегодня инспекторы ГИБДД и специалисты городской администрации проверили городские железнодорожные переезды. Внимание при проверке обращали на то, как убраны переезды, как работает их техническое оснащение. А также напомнили водителям о правилах движения на этих участках дороги.

Серьезные ДТП на переездах – дело не частое. Однако каждый раз это – серьёзная авария, парализующая не только автомобильное движение, но и железнодорожное.

Всего на мурманском участке железной дороги 34 переезда, на них установлены шлагбаумы и светофоры, а 5 переездов оборудовано устройствами заграждения переезда – подъемными блоками.

Подробнее сегодня в вечернем выпуске новостей в 19.30.

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