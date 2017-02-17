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В Мурманске открылась обновленная памятная доска Герою Советского Союза Михаилу Ивченко

16:4517 февраля 2017Просмотров: 85

Сегодня в Мурманске состоялся митинг, посвященный открытию обновленной памятной доски Герою Советского Союза Михаилу Ивченко. В нем приняли участие представители администрации Мурманска, Совета депутатов города, Почетные граждане, школьники.

Над созданием памятной доски трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе, установленный на территории школы № 57 (ул. Сафонова, 11), и многие другие.

– Городскими властями разработана программа по обновлению памятных досок. Сейчас ведется работа по созданию макета памятной доски Зои Космодемьянской. В планах обновление досок с именами Юрия Гагарина и Александра Подстаницкого, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Кроме того, в этом году прорабатывается вопрос об организации зеленой зоны и установке бюста Александра Шабалина, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

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