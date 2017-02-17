В Мурманске открылась выставка картин известного художника Виталия Бубенцова. Зрители впервые увидели работы, которое долгое время лежали в мастерской автора. В экспозиции 45 картин. На их создание художника вдохновили морские путешествия.

Виталий Бубенцов собрал на выставке лучшие свои эскизы и этюды, которые долгое время, как говорится, «писал в стол». В экспозиции пейзажи Арктики, Кольского Заполярья, Норвегии, Германии, Голландии, Франции и даже Португалии.

Виталий Бубенцов, художник: «Как мы говорим, пленэрные, то есть работы на открытом воздухе. Эти вещи очень важны для художника, потому что позволяют расширить цветовую палитру, увидеть новые места, которые дают новый материал, новый сюжет для дальнейшей работы. Тут работы начиная с острова Шпицберген, заканчивая островом Мадейра».

Заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов родился в Мурманске. Учился в Ленинграде. За выдающиеся успехи в творчестве получил награды Академии художеств и Союза художников России. О себе говорит, что больше всего любит путешествовать, рисовать горы и, конечно же, море.

Виталий Бубенцов, художник: «Художник, он как режиссер. Он должен так режиссировать сцену, чтобы она была убедительна и интересна. Потому что если снять это место, то оно получится другое. Получится документальный кадр сиюминутный. А я иногда люблю сверху взгляд. Это даже не с рубки. Это представил, как чайка летит и сверху видит эту ситуацию».

Открывать выставку Виталию Бубенцову помогала его супруга Галина. Она уверена, чтобы художник состоялся, у него должны быть надёжные тылы. Семья главная поддержка и опора мастера. В отличие от мужа она путешествия не любит. О себе говорит, что ей больше по душе домашние заботы.

Галина Бубенцова, супруга художника: «Я однажды устала от его путешествий и сказала - «В это лето ты будешь с семьёй». Я потом очень пожалела. Он стал скучным, неинтересным, он стал повторять работы, которые сделал давно, стал придираться ко всяким вещам. Он любит мир, путешествует, много видит. А потом всё это отражается в его работах. Всё это он привозит домой, а дома его всегда ждут».

Полюбоваться на картины мастера пришли десятки мурманчан. Недавно Виталий Бубенцов отметил свой день рождения. Ему исполнилось 73 года. По этому случаю друзья и близкие вручили ему подарки. И самый приятный - музыкальный.

Наталья Ивановна, директор выставочного зала «Пространство»: «Дружба у нас давняя, древняя. И восхищение беспредельное его мастерством. Он действительно, как его называют, «певец Севера».

Картины на выставке продаются. Но за ценой автор не гонится. Говорит, лишь бы работы попали в хорошие руки. До 4 марта экспозицию можно увидеть в выставочном зале «Пространство».