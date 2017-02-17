16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске открылась выставка картин известного художника Виталия Бубенцова

20:0217 февраля 2017Просмотров: 263

В Мурманске открылась выставка картин известного художника Виталия Бубенцова. Зрители впервые увидели работы, которое долгое время лежали в мастерской автора. В экспозиции 45 картин. На их создание художника вдохновили морские путешествия.

Виталий Бубенцов собрал на выставке лучшие свои эскизы и этюды, которые долгое время, как говорится, «писал в стол». В экспозиции пейзажи Арктики, Кольского Заполярья, Норвегии, Германии, Голландии, Франции и даже Португалии.

Виталий Бубенцов, художник: «Как мы говорим, пленэрные, то есть работы на открытом воздухе. Эти вещи очень важны для художника, потому что позволяют расширить цветовую палитру, увидеть новые места, которые дают новый материал, новый сюжет для дальнейшей работы. Тут работы начиная с острова Шпицберген, заканчивая островом Мадейра».

Заслуженный художник России Виталий Николаевич Бубенцов родился в Мурманске. Учился в Ленинграде. За выдающиеся успехи в творчестве получил награды Академии художеств и Союза художников России. О себе говорит, что больше всего любит путешествовать, рисовать горы и, конечно же, море.

Виталий Бубенцов, художник: «Художник, он как режиссер. Он должен так режиссировать сцену, чтобы она была убедительна и интересна. Потому что если снять это место, то оно получится другое. Получится документальный кадр сиюминутный. А я иногда люблю сверху взгляд. Это даже не с рубки. Это представил, как чайка летит и сверху видит эту ситуацию».

Открывать выставку Виталию Бубенцову помогала его супруга Галина. Она уверена, чтобы художник состоялся, у него должны быть надёжные тылы. Семья главная поддержка и опора мастера. В отличие от мужа она путешествия не любит. О себе говорит, что ей больше по душе домашние заботы.

Галина Бубенцова, супруга художника: «Я однажды устала от его путешествий и сказала - «В это лето ты будешь с семьёй». Я потом очень пожалела. Он стал скучным, неинтересным, он стал повторять работы, которые сделал давно, стал придираться ко всяким вещам. Он любит мир, путешествует, много видит. А потом всё это отражается в его работах. Всё это он привозит домой, а дома его всегда ждут».

Полюбоваться на картины мастера пришли десятки мурманчан. Недавно Виталий Бубенцов отметил свой день рождения. Ему исполнилось 73 года. По этому случаю друзья и близкие вручили ему подарки. И самый приятный - музыкальный.

Наталья Ивановна,  директор выставочного зала «Пространство»: «Дружба у нас давняя, древняя. И восхищение беспредельное его мастерством. Он действительно, как его называют, «певец Севера».

Картины на выставке продаются. Но за ценой автор не гонится. Говорит, лишь бы работы попали в хорошие руки. До 4 марта экспозицию можно увидеть в выставочном зале «Пространство». 

Реклама
Читайте также
Поисковая операция в Печенгском районе завершилась успешноВ мурманском спорткомплексе «Авангард» изменился режим работыВ Мурманске состоится «Блинный забег»Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске на 20 февраля
Полиции на транспорте сегодня исполнилось 98 летНа ленинградке дважды сбили водителя, вышедшего из машины после столкновения с другим авто (видео)Аварийное судно доставили из Баренцева моря в Кольский заливВ Мурманске продолжается масштабная уборка улиц от снегаМурманчанин хранил при себе шприц с серой жидкостьюВ Североморске проходит эстафета огня III зимних Всемирных военных игр
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  