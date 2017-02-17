В Мурманской области могут разрешить добычу камчатского краба, но не везде

Рыбы нет, всё съел краб, разрешите его ловить! С решительной инициативой выступили жители посёлка Островной. Они написали официальный запрос на снятие запрета на вылов в прибрежной зоне деликатесного морепродукта. Населённый пункт - Островной-закрытая территория и о промышленной добычи никто не говорит. Речь о 50 частных лодках, на которых бы моряки для себя ловили краба.

Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «По результатам этого круглого стола, надеюсь, что мы потом обратимся в Госдуму, министру сельского хозяйства России по этому вопросу. Поэтому, я уверен, что этот вопрос мы решим».



Ловить краба или нет? После официального письма, вопрос распространился уже по всему побережью. Снятие запрета обсуждается уже в отношении и нескольких других прибрежных посёлков. Но прежде, чем разрешать - нужно всё продумать.

Прописать поправки в закон, отправить их на федеральный уровень, согласовать с представителями науки. Депутаты предлагают обратиться к опыту Дальнего Востока и разрешить любительскую и спортивную ловлю краба без путевок в пределах установленных территорий. Возможно, из Мурманска отправится делегация на Сахалин, перенимать опыт.