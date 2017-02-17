16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области могут разрешить добычу камчатского краба, но не везде

20:0717 февраля 2017Просмотров: 667

Рыбы нет, всё съел краб, разрешите его ловить! С решительной инициативой выступили жители посёлка Островной. Они написали официальный запрос на снятие запрета на вылов в прибрежной зоне деликатесного морепродукта. Населённый пункт - Островной-закрытая территория и о промышленной добычи никто не говорит. Речь о 50 частных лодках, на которых бы моряки для себя ловили краба. 

Валерий Пантелеев, председатель комитета Мурманской областной думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «По результатам этого круглого стола, надеюсь, что мы потом обратимся в Госдуму, министру сельского хозяйства России по этому вопросу. Поэтому, я уверен, что этот вопрос мы решим».

Ловить краба или нет? После официального письма, вопрос распространился уже по всему побережью. Снятие запрета обсуждается уже в отношении и нескольких других прибрежных посёлков. Но прежде, чем разрешать - нужно всё продумать.

Прописать поправки в закон, отправить их на федеральный уровень, согласовать с представителями науки. Депутаты предлагают обратиться к опыту Дальнего Востока и разрешить любительскую и спортивную ловлю краба без путевок в пределах установленных территорий. Возможно, из Мурманска отправится делегация на Сахалин, перенимать опыт.

Реклама
Читайте также
Поисковая операция в Печенгском районе завершилась успешноВ мурманском спорткомплексе «Авангард» изменился режим работыВ Мурманске состоится «Блинный забег»Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске на 20 февраля
Полиции на транспорте сегодня исполнилось 98 летНа ленинградке дважды сбили водителя, вышедшего из машины после столкновения с другим авто (видео)Аварийное судно доставили из Баренцева моря в Кольский заливВ Мурманске продолжается масштабная уборка улиц от снегаМурманчанин хранил при себе шприц с серой жидкостьюВ Североморске проходит эстафета огня III зимних Всемирных военных игр
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  