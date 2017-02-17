В Санкт-Петербурге на конференции обсудили наиболее успешные в России благотворительные программы и волонтёрские проекты

Наиболее успешные в России благотворительные программы, волонтёрские проекты обсудили на конференции «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Организатором выступила газета «Ведомости». Участие в форуме приняли представители крупнейших в стране бизнес-структур. Компанию «Норникель» представляла начальник департамента социальной политики Светлана Ивченко.

Производственные площадки «Норникеля» расположены в моногородах за полярным кругом, где в силу географических и климатических особенностей возможности для развития социальной инфраструктуры и комфортной городской среды ограничены.

Именно поэтому соцполитика компании прежде всего сфокусирована на человеке. С 2014 года «Норникель» реализует благотворительную программу «Мир новых возможностей». Представители местных сообществ объединяются для воплощения в жизнь совместных проектов, становятся соорганизаторами мероприятий, которые инициирует компания.

Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики компании «Норникель»: «НКО «старой» формации приняли новые правила игры и теперь транслируют новый взгляд на решение проблем; возникли коллаборации НКО, муниципальных учреждений и коммерческих организаций, тем самым, увеличилось количество партнерских проектов; сотрудники компании стали активные участниками мероприятий программы; сформирован пул региональных и федеральных экспертов; появился постоянно действующий волонтерский отряд; созданы клубы социальных предпринимателей; предприниматели, прошедшие обучение на курсах, организованных компанией, открывают новые бизнесы без финансовой поддержки компании; в настоящее время создается ресурсный центр по поддержке НКО».

Отказавшись от традиционных «точечных пожертвований», «Норникель» перешел к практике социальных инвестиций. Уникальность подхода в полном цикле реализации каждого направления программы: обучение - наставничество - финансовая поддержка - сопровождение. При этом в процессе активно участвуют и люди, и общественные организации, и бизнес, и власть. С 2015 года «Норникель» запустил еще один проект - программу корпоративного волонтерства «Комбинат добра», подключив к благотворительной деятельности сотрудников компании на территориях присутствия.



Результатом успешной реализация региональной социальной политики, по оценке Светланы Ивченко, можно считать создание института изменений для качественного развития городской среды и диверсификации экономической активности - Агентства развития Норильска.

Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики компании «Норникель»: «Это долгосрочный партнерский проект «Норникеля», администрации города Норильска и Благотворительного фонда Владимира Потанина по преобразованию города в более конкурентоспособный и привлекательный. Прежде всего, это создание условий для привлечения инвестиций и развития сервисной экономики города, инициализации социокультурных проектов и превращения полуострова Таймыр в туристическую мекку. Это очень амбициозный, но интересный с точки зрения реализации проект на ближайшие три года».



Подводя итог, Светлана Ивченко заверила, что компания намерена и дальше развивать и совершенствовать инфраструктуру благотворительности в регионах своего присутствия.