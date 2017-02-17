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Житель Видяево хотел убить своего знакомого отверткой

12:1017 февраля 2017Просмотров: 194

В полицию поступило сообщение от жителя ЗАТО Видяево 1997 года рождения. Он сообщил, что знакомый в ходе конфликта неоднократно высказывал угрозы убийством в его адрес.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина 1978 года рождения угрожал позвонившему в полицию молодому человеку, демонстрируя отвертку в качестве оружия.

В создавшейся ситуации словесные угрозы потерпевший воспринял как реально осуществимые.

Соседи подтвердили, что в квартире происходил серьезный конфликт.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении жителя города дознавателем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

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