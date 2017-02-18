У Елены Леоновой - "Бессоница". Поэтесса из Гаджиево представила в Мурманске новый сборник стихов

Елена Леонова представила в мурманском Доме актера сборник своих стихотворений "Бессоница". Эпиграфом к своей новой книге поэтесса взяла стихи Марины Цветаевой: "Не от свеч, от ламп темнота зажглась: От бессонных глаз!"

В сборнике 53 стихотворения, каждое посвящено одному из поводов для бессоницы: это и горестные переживания, и "запах весны, гармония с природой, обретение любви и рождение ребенка". Впрочем, первое название книги было "Осенний блюз". Возможно, поэтому Елена начала свой творческий вечер со стихов, где опысывается начало осени:

Падают листья и робко ложаться на воду,

В небе прохладная, хрупкая, нежная высь.

Тучи ушли, и унес ветер в даль непогоду.

Краски смешались и в общей палитре слились.

Это четвертая книга Елены Леоновой. Иллюстрировала сборник мурманская художница Анастасия Береза. Многие стихи Елены Леоновой положены на музыку. Поддержать поэтессу пришли мурманские музыканты и исполнители из Гаджиево. Вечер получился очень теплый. Зрители благодарили Елену за прекрасные стихи, великолепный литературный русский язык и душевную атмосферу. Они долго не расходились, выстроились в очердь за автографом. Деньги, вырученные от продажи книги Елена передаст на строительство храма в Гаджиево.