Главком ВМФ высоко оценил действия «Адмирала Кузнецова» в Средиземном море

Поход и боевая работа корабельной авианосной группы (КАГ) во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии станет особой страницей в летописи российского флота - такую оценку дал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

По словам главкома, «в боевых действиях против террористов продемонстрированы лучшие качества российских моряков». А сам опыт этого похода стал предметом детального анализа на оперативном сборе руководящего состава ВМФ России, который завершился в Петербурге.

В нем приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилии, начальники штабов и командующие объединениями флотов, начальники органов управления Главного командования ВМФ.

Были приглашены представители центральных органов военного управления Министерства обороны России, командующие видами и родами Вооруженных сил, командующие военными округами, руководство Военной академии Генерального штаба.

На сборе комсостава были оглашены официально выверенные данные: за два месяца участия КАГ в боевых действиях совершено 420 боевых вылетов, из которых 117 - ночью. Нанесены удары по 1252 объектам - инфраструктуре боевиков, их военной технике, огневым позициям и опорным пунктам.

Многофункциональное авиакрыло «Адмирала Кузнецова» - а это самолеты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолеты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29 - и авиация других кораблей группы в ходе дальнего похода отрабатывали разнообразные задачи.

Всего было совершено более 750 вылетов - в том числе для воздушной разведки, транспортного обеспечения и поисково-спасательных действий в нештатных ситуациях, сообщает Российская газета.

«Но что особенно ценно, - акцентировал адмирал Королев, - на качественно новом уровне, в ходе реальных боевых действий, были отработаны вопросы взаимодействия с командованием и авиацией Воздушно-космических сил, решены задачи применения авиационной группы с борта авианесущего крейсера».

Такой опыт, по словам главнокомандующего, необходимо внедрять в программы военно-морских образовательных учреждений и учебных центров ВМФ. Опыт важен и для военных историков - как еще одно достижение отечественного военно-морского искусства.