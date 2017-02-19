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Мурманчанка украла брюки и сумку из магазина

14:0019 февраля 2017Просмотров: 155

В мурманскую полицию обратилась администрация интернет-магазина, расположенного на проспекте Ленина. По словам заявителей, из помещения для выдачи заказов неизвестным были похищены брюки и сумка.

Общая сумма ущерба, причиненного магазину, составила 11 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.

При просмотре видеозаписей оперативники выяснили, что одна из получателей заказов тайно вынесла из зала вещи, не оплатив их стоимость и доставку.

Полицейскими была установлена и задержана подозреваемая в краже - неработающая мурманчанка 1990 года рождения. Украденное имущество было изъято у нее в ходе личного досмотра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую может ожидать до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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