Мурманский школьник примет участие во Всероссийской исторической конференции

Совет Федерации Федерального Собрания России 20 февраля проводит Всероссийскую конференцию «История России XXI века глазами школьников».

В составе делегации Мурманской области – один из победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 2017 году Шкатов Данил, учащийся мурманской гимназии № 3.



На конференции будут рассмотрены вопросы формирования концепции преподавания современной истории России в средней школе, реализации в общеобразовательных организациях проекта «Урок современной истории России».



В пленарном заседании запланировано участие председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, министра образования и науки России Ольги Васильевой, министра культуры России Владимира Мединского и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства



В формате «круглых столов» будут обсуждаться вопросы преподавания современной истории России в средней школе и вовлечения школьников в социально-значимую деятельность, направленную на развитие России.