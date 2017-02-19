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Мурманский школьник примет участие во Всероссийской исторической конференции

15:1019 февраля 2017Просмотров: 22

Совет Федерации Федерального Собрания России 20 февраля проводит Всероссийскую конференцию «История России XXI века глазами школьников». 

В составе делегации Мурманской области – один из победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории в 2017 году Шкатов Данил, учащийся мурманской гимназии № 3.

На конференции будут рассмотрены вопросы формирования концепции преподавания современной истории России в средней школе, реализации в общеобразовательных организациях проекта «Урок современной истории России». 

В пленарном заседании запланировано участие председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко, министра образования и науки России Ольги Васильевой, министра культуры России Владимира Мединского и другие, сообщает пресс-служба регионального правительства

В формате «круглых столов» будут обсуждаться вопросы преподавания современной истории России в средней школе и вовлечения школьников в социально-значимую деятельность, направленную на развитие России.

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