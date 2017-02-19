Мурманскстат вручил медали «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

В Мурманскстате 14 февраля состоялось награждение лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Мурманской области.

Отличившимся в ходе общероссийского мероприятия были вручены ведомственные знаки отличия Федеральной службы государственной статистики – медали «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов вручил награды и выразил благодарность за большой личный вклад в подготовку и проведение масштабного статистического наблюдения временному переписному персоналу, представителям территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель Губернатора Мурманской области А.М. Тюкавин, заместитель Министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области М.М. Гончарова.

Результаты переписи будут иметь большое значение для разработки эффективной агропромышленной политики и формирования наиболее полной информации о состоянии сельскохозяйственного комплекса, влияющего на продовольственную безопасность страны, сообщает пресс-служба федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года.