Сегодня в Кировске- принудительный спуск лавин

МЧС России только что разослало СМС жителям Мурманской области: Внимание! С 10:00 до 18:00 19.02.2017 в районе автодороги Кировск - Кукисвумчорр планируются работы по принудительному спуску лавин. Будьте внимательны!
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