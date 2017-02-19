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В Апатитах открылся фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего»

15:5019 февраля 2017Просмотров: 232

17 февраля в Апатитах на базе школы № 15 состоялось открытие регионального фестиваля научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего».

В первый день организованы торжественная церемония открытия, интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей фестиваля, турнир по робототехнике.

Участники турнира состязались в номинациях «Лего-конструирование: Адаптация базовой модели», «Гонка по линии с препятствиями», «Слалом по линии: Arduino», «Спираль», «Голодные игры шагающих роботов».

На организованных интерактивной выставке и мастер-классах гости и участники фестиваля получили возможность стать испытателями шлема виртуальной реальности, увидеть принцип работы тормозной системы транспортных средств, поучаствовать в создании 3D-моделей, построить робота, запустить созданную модель самолета.

В первый день фестиваля участниками соревновательных мероприятий стали обучающиеся 10 муниципальных образований: Апатитов, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

Посетили мероприятия фестиваля около 250 гостей, сообщает пресс-служба центра дополнительного образования «Лапландия».

По окончании соревновательных мероприятий участники фестиваля побывали на экскурсии в Полярно-альпийском ботаническом саду.

Фестивальный день выдался насыщенным, разнообразным по составу мероприятий, познавательным и интересным для его участников и гостей.

 

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