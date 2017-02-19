В Апатитах вчера загорелась баня

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Апатитах.

18 февраля в 10:37 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Апатиты, ул. Энергетическая, 29.

В результате пожара полностью сгорела внутренняя деревянная обшивка парильного помещения, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Дымом закопчены стены и потолок коридора. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (12 человек личного состава, 3 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются.