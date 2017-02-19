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В Арктике начались испытания новой военной техники

15:3019 февраля 2017Просмотров: 321

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что в ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне.

Булгаков добавил, что «личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия».

По его словам, в ходе марша специалисты оценят отдельные решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие поддерживать автономность и необходимую готовность техники к выполнению задач при низкой температуре, сообщает РИА Новости.

«Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и конечно же модернизированных и доведенных до выполнения современных требований двухзвенных транспортерах семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ», — заключил генерал.

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