В Кировске женщина изуродовала ножом лицо своему сожителю

В полицию обратился северянин 1953 года рождения. Мужчина заявил, что по месту жительства в квартире на улице Кирова ему были причинены телесные повреждения.

Полицейские выяснили у потерпевшего, что сожительница умышленно покалечила потерпевшего ножом, порезав ему затылок, уши и щеки.

Конфликт возник после совместного распития спиртного.

По подозрению в совершении преступления полицейскими была установлена неработающая 40-летняя злоумышленница, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

В содеянном она призналась, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

Жительница города находится под подпиской о невыезде.