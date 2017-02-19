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В Кировске женщина изуродовала ножом лицо своему сожителю

13:0519 февраля 2017Просмотров: 153

В полицию обратился северянин 1953 года рождения. Мужчина заявил, что по месту жительства в квартире на улице Кирова ему были причинены телесные повреждения.

Полицейские выяснили у потерпевшего, что сожительница умышленно покалечила потерпевшего ножом, порезав ему затылок, уши и щеки.

Конфликт возник после совместного распития спиртного.

По подозрению в совершении преступления полицейскими была установлена неработающая 40-летняя злоумышленница, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

В содеянном она призналась, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

Жительница города находится под подпиской о невыезде.

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