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В Североморске у собаки обнаружили живого иксодового клеща

14:2719 февраля 2017Просмотров: 210

Еще не наступил сезон массовых нападений клещей на животных, а ветеринарные врачи Североморской городской ветеринарной станции уже зарегистрировали случай обращения владельца собаки, у которой в области нижней губы был обнаружен и снят живой  иксодовый клещ.

Клещи являются переносчиками опасного заболевания - пироплазмоза, вызываемого паразитами крови  - бабезиями, поэтому в настоящее время животное находится под пристальным наблюдением ветеринарных специалистов.

Случаи заболевания животных пироплазмозом регистрируются ежегодно, в основном после  возращения отпускников.

При появлении признаков заболевания (резкое повышение температуры, отсутствие аппетита, угнетение, окрашивание мочи в бурый цвет, желтушное окрашивание слизистых оболочек) необходимо немедленно показать животное ветеринарному врачу, т.к. только своевременно оказанная помощь может сохранить жизнь животному, сообщает региональный комитет по ветеринарии.

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