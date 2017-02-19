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Владислав Маленко: это просто ад! Ребята, очнитесь!

16:3019 февраля 2017Просмотров: 294

Гость программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» не скрывает, что в детстве рос стеснительным мальчиком, но возрастом научился быть смелым и дерзким в поступках.

Как считает сам Владислав Маленко, ему везло на встречи с талантливыми людьми, у которых он учился видеть, слышать и понимать окружающий мир. Работая под руководством Юрия Любимого, он навсегда влюбился в Московский театр на Таганке. Владислав чрезвычайно многогранен, он поэт, баснописец и создатель театра поэтов. Хотя признанные мэтры Сергей Михалков, Юрий Поляков прочат ему большое литературное будущее, не все читатели и зрители воспринимают работы Маленко.

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