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Закладка первого камня самого северного филиала «Нахимовки» состоится в Мурманске 21 февраля

13:1219 февраля 2017Просмотров: 141

В митинге в честь закладки примут участие командование Северного флота, руководители администраций Мурманской области и Мурманска, представители Главного управления обустройства войск.

В митинге примут участие командование Северного флота, руководители администраций Мурманской области и Мурманска, представители Главного управления обустройства войск. На церемонии будут присутствовать ветераны, воспитанники «Североморского кадетского корпуса», активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Под строительство филиала легендарного военно-морского учебного заведения отведена площадка в 17,7 гектаров. Специалисты Главного управления обустройства войск уже завершили проектные расчеты, инженерные, геодезические исследования и определились с местами постройки объектов филиала.

Строительство училища планируется проводить в два этапа. В ходе первого будут построены самые необходимые сооружения для обеспечения учебного процесса и проживания кадет: учебно-административный и спальный корпуса, столовая, крытый спортивный комплекс для игровых видов спорта, медицинский пункт. Также планируется обустроить плац для построений и занятий по строевой подготовке нахимовцев.

На заключительном этапе строительства будут возведены: второй спальный корпус, двухэтажный спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном, технические площадки, крытая автостоянка, склад материально-технического обеспечения и тир, сообщает пресс-служба СФ. 

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища смогут на полном государственном обеспечении жить и учиться 560 воспитанников.

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