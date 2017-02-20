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А не надо было ехать под "кирпич"! В Мурманске под колесами автомобиля взорвалась петарда

15:4720 февраля 2017Просмотров: 680

Случилось всё вчера в Первомайском округе Мурманска на стоянке вблизи  гипермаркета "Северное Нагорное". Водитель одного  из автомобилей решил нарушить правила и поехал под "кирпич" по полосе  с односторонним движением.

Пассажиры другого автомобиля, находившегося на  стоянке, возмутились такой наглостью и решили нарушителя напугать: бросили под колеса его авто петарду "Тортуга". Та взорвалась как раз под сиденьем водителя.

Тот жутко перепугался, подумав, что это настоящая взрывчатка. Выскочил из машины, бросился на хулиганов.

Однако им на помощь пришли водители других припаркованных рядом машин.

Нарушитель правил дорожного движения понял, что сам был не прав, поехав под "кирпич", он сел в машину и уехал.

 

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