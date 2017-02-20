Банк «Объединенный финансовый капитал» в Мурманске снова дарит вкладчикам ценные призы

В этот раз, в честь 25-летия банка. Один из вкладчиков банка стал обладателем дорогого немецкого кроссовера. На награждении побывала наша съёмочная группа.

Это утро рабочего дня оказалось для Юрия необычным. Он даже и подумать не мог, что проснувшись, станет обладателем мощного современного дизельного автомобиля, прирождённого для езды по северным дорогам. Такой приз - просто за вклад. Который мужчина сделал, не думая о выигрыше.



Юрий Дуров, вкладчик «ОФК Банка», победитель акции: «Мне позвонил вчера Иван Владимирович, говорит: «У нас юбилей, хотим вам сделать подарок». А когда я в первый раз делал вклад, мне подарили коробку конфет. Я говорю: «Спасибо, коробку конфет мне и не надо как бы». Я хотел отказаться приезжать, но он сказал: «Приезжайте, не пожалеете». Ну, я приехал, и мне такой подарок сделали, что я не ожидал, если честно».



Что делать со своим стареньким Фордом - победитель пока не придумал. Дочь Юрия предполагает, что ей, возможно, придётся его осваивать. А новый Фольксваген теперь будет главным транспортом для всей семьи. Юрий - не первый клиент «ОФК Банка», который благодаря вкладу, получил такой крупный приз.



Иван Студенцов, управляющий филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске: «В год столетия Мурманска мы разыгрывали автомобиль Санта Фе, фирмы Хёндэ. Ну и в этом году у нас 25-летие мурманского филиала банка «Объединённый финансовый капитал», и мы по решению руководства банка, среди наших вкладчиков было принято решение разыграть автомобиль Фольксваген Тигуан».



В юбилейный для банка год - эта раздача призов не станет последней. В «ОФК банке» призывают следить за новостями и дождаться новых акций для своих клиентов.



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