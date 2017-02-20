Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программа

Все дворы в городах и поселках Мурманской области должны быть чистыми и ухоженными. Об этом говорили сегодня в правительстве региона - на оперативном совещании губернатора. В этом году в России начинается федеральная программа по благоустройству городской среды.

Проект действительно масштабный. На всю страну выделено более 20 миллиардов рублей. Мурманская область получит из федерального бюджета 115 миллионов рублей, еще 102 миллиона выделит область. Две трети этой суммы пойдут на благоустройство дворовых территорий, остальное на часто посещаемые места общего пользования. Это набережные, площади, парки и скверы, то, что предпочтут сами граждане.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Здесь инициатива имеет первостепенное значение, люди должны определить те объекты и те места, которые должны быть благоустроены в первую очередь, сами выбрать приоритеты».



Марина Ковтун посоветовала главам муниципалитетов активней подключать горожан и подчеркнула, что предстоит большая работа.