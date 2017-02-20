Блинный жор. Сегодня начало Масленичной недели

Одним из самых известных и веселых праздников, как на Руси, так и в современной России считают Масленицу.

Дата начала Масленицы меняется в зависимости от того, когда начинается Великий пост у православных христиан. Пост длится семь недель перед Пасхой и именно перед ним празднуется Масленичная неделя.

В 2017 году начало Масленицы выпадает на 20 и продлится она до 26 февраля.

Масленица отмечалась массовыми гуляниями, весело, с богатым столом и щедрыми угощениями. Главные атрибутами Масленицы считались чучело, которое потом сжигалось, катания на санях, гулянья, и, конечно же, блины и лепёшки.

Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.

Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье.

В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица.

К первому дню Масленицы, по традиции, готовились ледяные горки, пекли блины, пироги, оладьи, калачи. Молодежь делала соломенную куклу, изображавшую Масленицу. Куклу одевали, наряжали, на санках вывозили на возвышенное место и призывали Масленицу прийти.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду.