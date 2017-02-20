Бывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса авто

Протаранил иномарку, два раза подряд на одном и том же месте его сбили машины. Мурманчанин Денис Пушин получил травмы, но, к счастью, остался жив.

ДТП случилось в пятницу, и все выходные его бурно обсуждают мурманчане.

В серьезной пятничной аварии пострадал Денис Пушин - бывший пресс-секретарь губернатора, а сейчас замначальника управления внутренней политики правительства Мурманской области. К счастью, он жив и, можно сказать, практически здоров. Если учесть, что дважды за полминуты попал под колеса авто.



Авария произошла на ленинградке прямо за закрытым поворотом, чуть дальше указателя «Озеро Чайка». Там здесь установлен знак ограничения скорости - 80 километров, но несмотря на это, водители летают и 100, и 110, и еще быстрее.

Все началось с того, что женщина, ехавшая за рублем «Хендай Солярис» не справилась на дороге с управлением, ее стало крутить, и она врезалась в металлический отбойник.

Прямо здесь, вот на нем до сих пор видны следы и вмятины. Женщина вышла и выставила знак аварийной остановки. В это время в этом же направлении ехал молодой человек на «Хендай Гетц». Знак аварийной остановки он то ли не увидел, то ли просто не успел затормозить. В итоге врезался в машину, которая протаранила отбойник.



Все, что происходило дальше, попало в камеру видеорегистратора. По дороге начинает носить грузовик. В это время прямо у него на пути мужчина собирается выставлять красный аварийный треугольник. Водитель грузовика включает поворот и выруливает. А вот двигающийся за ним белый «Ланд Крузер» сбивает человека.



Останавливаются проезжающие мимо машины. Водители выходят, чтобы помочь пострадавшему. Правда, на этом его приключения не заканчиваются. Буквально через 30 секунд на этом же месте в занос уходят еще две машины.

Одна из них - «Тойота Авенсис» повторно сбивает еще не поднявшегося на ноги мужчину. Вскоре после этой страшной аварии пользователи соцсетей уже бурно обсуждают - сбитый мужчина - чиновник областного правительства Денис Пушин.

Он отделался переломом руки, ушибами и ссадинами.



Дмитрий Котович, командир взвода ДПС: «После столкновения пережить двойной наезд, можно сказать, что водитель родился в рубашке».



Этот затяжной поворот - говорят полицейские - место притяжения аварий. И просят водителей быть внимательнее и учитывать погодные и дорожные условия и свои возможности за рулем.



Дмитрий Котович, командир взвода ДПС: «Из пояснений водителей вытекает, что после снегопада дорожники не успели убрать снег с проезжей части, было достаточно рыхлого снега на дороге. В результате этого они не справились с управлением, и произошли эти столкновения».



Сегодня в телефонном разговоре Денис Пушин сказал нам, что хочет поскорее забыть всю эту историю. Несмотря на вполне счастливый финал, он, понятное дело, переживает, и его родные тоже.