Как без проблем переехать из Мурманска в Питер

Встреча для тех, кто собирается переехать из нашего сурового края в другие регионы. В столице Заполярья прошла ярмарка «Горизонт возможностей»: всю информацию о переезде в Санкт-Петербург мурманчане смогли получить в одном месте.

На ярмарке можно подать заявку на ипотеку, забронировать квартиру, рассчитать ежемесячный платеж, узнать о скидках, и конечно, задать свой вопрос напрямую застройщику.



Юлия Васильева, сотрудник строительной компании «Навис» (г. Санкт-Петербург): «Мы приехали рассказать мурманчанам о том, как просто переехать в город Санкт-Петербург. Мы строим малоэтажные дома европейского формата, то есть, это 3-4 этажные дома из кирпича, с большими планировками, с террасами, с садами».



Компания «Навис» предлагает варианты ипотеки без первого взноса. Посетители ярмарки смогли узнать и о других акциях и предложениях застройщиков.



Андрей Михайлов, сотрудник строительной компании «ЦДС» (г. Санкт-Петербург): «У нас сейчас по акции идет отделка в подарок, «под ключ» полностью. В некоторых жилых комплексах мы предлагаем парковочное место в подарок, ну и, конечно, приемлемый ценник»



На ярмарке можно узнать не только о новостройках Петербурга. Новый участник ярмарки - компания «Выбор» из Воронежа.



Юлия Измайлова, сотрудник строительной компании «Выбор» (г. Воронеж): «У нас очень много клиентов приобретают квартиру из вашего региона, соответственно, мы пришли сюда не с пустыми руками. Мы приготовили дополнительные скидки для жителей города Мурманска и Мурманской области. Скидки до 17 процентов».



Также на «Горизонте возможностей» началась продажа домов в мурманском коттеджном поселке «Лапландия». А партнер ярмарки - банк «Дельта-кредит» проконсультировал посетителей ярмарки по вопросам ипотеки.