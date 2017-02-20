16+
!-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Кольская АЭС: школьники из Полярных Зорь смогут стать участниками весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

15:2620 февраля 2017Просмотров: 109

Команда школьников из гимназии №1 города Полярные Зори «ЖМИ» представит свой город на Федеральном этапе Чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В этом году на региональном этапе в эрудиции состязались 11 команд из города энергетиков и 10 команд из города-героя Мурманска. Формат турнира проходил по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», где команды соревнуются не с «телезрителями», а друг с другом.

25 марта на атомном ледоколе «Ленин» в Мурманске участников федерального этапа ждет онлайн-игра между всеми регионами-участниками. Лидеры Чемпионата смогут принять участие в съемках весенней серии игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

Отборочный тур IV Всероссийского синхронного экспериментального чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» состоялся в информационном центре Кольской АЭС 18 февраля 2017 г.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области.

В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.


Читайте также
Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программаБывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса автоМурманску нужно больше кровиСтановиться врачами мурманским школьникам помогает региональное министерство здравоохранения
Патриоты - освободители или русские шпионы. В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почестиТелепрограмма на 21 февраля (вторник)Началась регистрация на участие в «Лыжне Дружбы»В Мурманске открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду в АзербайджанеВолонтеры Заполярья примут участие в обучающих семинарахА не надо было ехать под "кирпич"! В Мурманске под колесами автомобиля взорвалась петарда
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  