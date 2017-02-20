Мурманская детская театральная школа отметила 20-летний юбилей

По этому поводу в помещении ДТШ прошел торжественный вечер. Поздравить театралов собрались первые лица города.

Со словами поздравления выступил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Администрация города подарила Детской театральной школе 700 тысяч рублей на закупку звукового оборудования.



ДТШ успешно выступает на театральных, хореографических, художественных конкурсах выставках и фестивалях, она - постоянный участник городских праздников и всех значимых событий в жизни Мурманска.

На ее базе сложилась самостоятельная театральная группа. В школе обучается около 700 детей и подростков от 3 до 18 лет. ТВ-21 от всей души поздравляет весь коллектив и воспитанников мурманской «театралки» с праздником!