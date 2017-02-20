16+
!-14°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманская детская театральная школа отметила 20-летний юбилей

20:0320 февраля 2017Просмотров: 155

По этому поводу в помещении ДТШ прошел торжественный вечер. Поздравить театралов собрались первые лица города.

Со словами поздравления выступил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Администрация города подарила Детской театральной школе 700 тысяч рублей на закупку звукового оборудования.

ДТШ успешно выступает на театральных, хореографических, художественных конкурсах выставках и фестивалях, она - постоянный участник городских праздников и всех значимых событий в жизни Мурманска.

На ее базе сложилась самостоятельная театральная группа. В школе обучается около 700 детей и подростков от 3 до 18 лет. ТВ-21 от всей души поздравляет весь коллектив и воспитанников мурманской «театралки» с праздником!

Реклама
Читайте также
Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программаБывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса автоМурманску нужно больше кровиСтановиться врачами мурманским школьникам помогает региональное министерство здравоохранения
Патриоты-освободители или русские шпионы? В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почестиТелепрограмма на 21 февраля (вторник)Началась регистрация на участие в «Лыжне Дружбы»В Мурманске открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду в АзербайджанеВолонтеры Заполярья примут участие в обучающих семинарахА не надо было ехать под "кирпич"! В Мурманске под колесами автомобиля взорвалась петарда
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  