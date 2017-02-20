Мурманские следователи проверяет информацию об избиении таксистом ребенка-инвалида

Региональный следственный комитет проводит процессуальную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям таксиста, ударившего ребенка-инвалида в Кировске.

Со слов отца ребенка-инвалида, они ехали в такси вдвоем. Когда отец после приезда на место стал доставать из салона вещи, ребенок потянулся к лампочке в машине, и водитель ударил мальчика в живот. Отец уже написал заявление в полицию, сообщает ТАСС.

По окончании доследственной проверки следствием будет принято процессуальное решение о наличии в действиях таксиста признаков преступления, предусмотренного статьей «Побои».