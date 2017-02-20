Мурманску нужно больше крови

Областная станция переливания приглашает доноров. Необходимость мурманских больниц возросла почти вдвое. Почему это произошло и какая кровь необходима. Узнали корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Александр Саницкий.

В Мурманской областной станции переливания крови посетителей много с самого утра. Люди стоят и в регистратуру, и перед процедурными кабинетами, где и происходит забор крови. Ждут своей очереди.



Ирина Скворцова, заместитель главного врача Мурманской областной станции переливания крови: «Мы просим доноров. При чем, постоянных, обследованных, здоровых доноров, приходить к нам на станцию. С первой +, второй +, третьей + и сдать нам кровь».



Почти все места для сдачи заняты, доноры достаточно быстро сменяют друг друга. Большинство уже очень опытные, те, кто кровь сдают годами.



Андрей Кощеев: «Какой раз уже сдаете кровь? – 174. Я рассказываю о движении донорства, люди делают выводы и приходят сюда. Порядка 40 человек, я наверное, не то что сагитировал, а привел сюда на станцию».



Донору положен один дополнительный день к отпуску за каждую сдачу крови. Плюс необходимо время на забор крови. Андрей Кощеев говорит, что ему повезло, его работодатель донорство одобряет. К сожалению, такая ситуация не у всех. Помимо опытных доноров сдают кровь и новички.



Оксана Федорова: «Я сдаю второй раз в жизни кровь и каждый раз для родственников, которые лежат у меня в больнице. - То есть позвонили вам и приехали. - Да, мне позвонили я и приехала».



Обзванивают людей не только родственники, но и работники станции переливания. Обычно такой индивидуальный подход нужен, когда требуется редкая группа крови.

Атмосфера во время сдачи крови особенная. Очень дружелюбная. Доноры естественно друг с другом общаются, заводят новые знакомства. Медики говорят, что есть даже случаи когда после знакомства здесь, появлялись новые семьи. Супруги Ермаковы познакомились не здесь, но ходят сдавать кровь всегда вместе.



Татьяна и Николай Ермаковы: «Получается так, что у нас как бы семейная традиция. У него мать почетный донор, у меня мама почетный донор. Мы решили по стопам родителей пойти. - Первый раз тоже вместе пришли? - Да, вместе пришли, вместе ходим и будем продолжать ходить».



Ситуация на станции переливания сейчас необычная - наибольший дефицит крови первой группы с положительным резусом. Самой распространенной.



Ирина Скворцова, заместитель главного врача Мурманской областной станции: «Сложилась эта ситуация в связи с тем, что в медицинских организациях много больных которые нуждаются в переливании именно эритроцытных компонентов. Это больные хирургического профиля, это больные онкогематологического профиля. Конечно же когда повышена потребность истощаются запасы».



На станции переливания говорят, что вся ситуация под контролем. Пополнять запасы крови сейчас будут за счет приглашения большего количества доноров. Резерв есть.



Ирина Скворцова, заместитель главного врача Мурманской областной станции: «У нас всегда доноры наши благодарно откликаются на наши просьбы, и я хочу сказать, что мы в принципе с нашими донорами в Мурманской области, есть очень хороший контакт. Спасибо им огромное за это».



Всю информацию, о том, как стать донором можно получить на сайте станции переливания крови, или по телефону. Сегодня в Мурманске на тысячу жителей приходится почти 9 доноров. Этот показатель выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и большинстве других городов страны.