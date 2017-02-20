«Норникель» развивает систему бюджетного планирования при помощи IBM

IBM (NYSE: IBM) и «Норникель», крупнейший в мире производитель никеля и палладия, объявили о дальнейшем совместном развитии системы бюджетного планирования и контроля на предприятиях компании. Использование самых современных ИТ-решений уже позволило «Норникелю» вдвое сократить сроки подготовки бюджета. Задача на ближайшее будущее – сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым.

Автоматизированная система бюджетного планирования АСУ «Бюджет» была создана на базе решения IBM Cognos Analytics и внедрена в промышленную эксплуатацию два года назад. Системой пользуются более двух тысяч пользователей экономических служб группы компаний «Норникель» в России и за рубежом.

В ближайшее время к системе будут подключены около 700 новых пользователей. Речь идет об участии в процессе бюджетирования структурных подразделений компании (функциональных центров ответственности). Кроме того, функционал АСУ «Бюджет» будет расширен за счет развития межотраслевого балансирования: система позволит в полной мере учитывать имеющиеся в компаниях группы ресурсы и максимально эффективно формировать и увязывать между собой производственные планы.

«Вовлечение функциональных центров ответственности промышленных предприятий «Норникеля» в комплексный бюджетный процесс стало естественным следующим шагом развития АСУ «Бюджет». Это позволит в еще большей степени воспользоваться всеми преимуществами успешно эксплуатируемой системы, сделать процесс бюджетирования еще более точным и быстрым, снизить его трудоемкость», – отметил старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Партнер, руководитель подразделения бизнес-консалтинга компании IBM в России и СНГ Анна Черникова обратила внимание на особенности реализации данного этапа проекта: «Если два года назад основным вызовом были технические моменты, связанные с обеспечением эффективной работы системы в условиях спутникового интернета, соединяющего два ее основных узла в Москве и Норильске, то в настоящее время экспертные усилия направлены на обеспечение доступности и удобства системы для пользователей неэкономических служб».

Еще одним важным направлением развития системы стала автоматизация инвестиционного планирования по проектам. В 2016 году было успешно внедрено пилотное решение на базе Кольской горно-металлургической компании. Модель инвестиционного планирования позволяет формировать баланс по каждому инвестиционному проекту и по всей инвестиционной программе в целом. Система обеспечивает планирование и мониторинг на протяжении всего срока реализации инвестиционных проектов, а также дополнительные возможности анализа за счет формирования отчетов в различных аналитических разрезах.

Более подробную информацию о решениях IBM Cognos Analytics смотрите по ссылке: http://www-03.ibm.com/software/products/ru/cognos-analytics

О компании IBM

Компания IBM ведет бизнес в России и странах СНГ уже более 40 лет. IBM является ведущим поставщиком передовых решений и услуг для заказчиков из различных областей, в частности, для государственного сектора, телекоммуникаций, здравоохранения, финансов и страхования, розничной торговли, добычи нефти и газа.

В настоящее время IBM представлена в ряде крупных городов России, офисы компании также есть в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и на Украине, где IBM предлагает обширное разнообразие программ и ресурсов для поддержки клиентов и бизнес-партнеров.

Более подробную информацию можно получить по ссылке: www.ibm.com/ru/ru.





