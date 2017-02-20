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«Норникель» включен в топ-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF России

10:1020 февраля 2017Просмотров: 58

«Норникель», согласно предварительным итогам, включен в топ-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний. Список составил Фонд дикой природы (WWF) России совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА). В пилотный рейтинг включили 33 компании, сообщает «Таймырский Телеграф».

Как рассказал журналистам в Кемерово руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России Алексей Книжников, в первую десятку, помимо «Норникеля», вошли «Алроса», ОК «Русал», «СУЭК», «Северсталь» и др. Во второй десятке – «Уралкалий», «ЕВРАЗ», ММК, УГМК и др., в третьей – «СДС -Уголь», Новолипецкий металлургический комбинат, «Мечел» и др.

Составители рейтинга оценивали игроков горнодобывающей отрасли по 35 различным критериям, в числе которых, к примеру, выбросы в атмосферу оксида серы, взвешенных частиц, парниковых газов, загрязнение водоемов. анализировали деятельность предприятий с точки зрения экологической ответственности на основании информации из открытых источников: сайты компаний, годовые и экологические отчеты и пр.

Окончательные результаты исследования будут озвучены 22 марта в Москве.

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