«Норникель» включен в топ-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF России

«Норникель», согласно предварительным итогам, включен в топ-10 первого рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний. Список составил Фонд дикой природы (WWF) России совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА). В пилотный рейтинг включили 33 компании, сообщает «Таймырский Телеграф».



Как рассказал журналистам в Кемерово руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF России Алексей Книжников, в первую десятку, помимо «Норникеля», вошли «Алроса», ОК «Русал», «СУЭК», «Северсталь» и др. Во второй десятке – «Уралкалий», «ЕВРАЗ», ММК, УГМК и др., в третьей – «СДС -Уголь», Новолипецкий металлургический комбинат, «Мечел» и др.



Составители рейтинга оценивали игроков горнодобывающей отрасли по 35 различным критериям, в числе которых, к примеру, выбросы в атмосферу оксида серы, взвешенных частиц, парниковых газов, загрязнение водоемов. анализировали деятельность предприятий с точки зрения экологической ответственности на основании информации из открытых источников: сайты компаний, годовые и экологические отчеты и пр.



Окончательные результаты исследования будут озвучены 22 марта в Москве.



