Патриоты-освободители или русские шпионы? В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почести

Жители северной Норвегии - потомки партизан, помогавших Красной армии громить гитлеровцев в Финнмарке - требуют от властей присвоить их родственникам статус ветеранов Второй мировой. И вручить государственные медали, которые получили те норвежцы, которые вместе с союзниками освобождали от немцев Осло и другие города южной Норвегии.

Об этом шла речь на встречах в дни работы кинофестиваля «Северный характер. Уроки истории». Он состоялся в городах Вардё и Киберг - в годы войны именно они были центрами партизанского движения. Из норвежского Финнмарка - репортаж Сергея Юдкова и Александра Саницкого.

Началось все в 1940 году, когда Гитлер оккупировал Норвегию. В Финнмарке была сильна коммунистическая партия и ее активисты, опасаясь смерти, переправились в Советский Союз. Здесь, близи Мурманска был создан лагерь, где их учили партизанскому делу, а затем - на гидропланах или подводных лодках - забрасывали обратно домой.



Совсем крохотный городок Киберг, он расположен недалеко от Вардё, его называют еще «Маленькая Москва» Тут расположены два монумента, посвященные памяти норвежских партизан и советских солдат, которые освобождали Финнмарк.



Из Маленькой Москвы в годы войны в партизаны ушли более 40 семей, десятки норвежцев боролись с фашистами, находясь в подполье. Они, оснащенные рациями, следили за побережьем моря, за тем, какие немецкие суда и куда передвигаются, какие части фашисты перебрасывают на мурманское направление. Хотя приходилось вступать и в открытый бой с врагом.



Сергей Гончаров, заместитель руководителя Мурманского отделения Всероссийского географического общества: «Одна из самых тяжелых страниц этой партизанской истории, это так называемая операция «Полуночное солнце», когда из-за предательства и активной деятельности Гестапо, большая часть групп, которая находилась в Вардё и Киберге была уничтожена».



Сегодня бывших партизан в живых уже почти не осталось. Жителю Варде Артуру Андреассену, когда началась война, было 14 лет. В активной разведке он участия не принимал, но помогал, как мог.



Артур Андреассен, участник партизанского движения в Норвегии: «Мы были тогда подростками, с друзьями собирали еду, кормили русских пленных, живших в концлагерях, носили им сигареты. И потом помогали красноармейцам».



У жительницы Варде Мэи Терентиефф в партизанах был отец.



Мэй Терентиефф, жительница Вардё: «У меня русские корни, бабушка и дедушка - были поморами- приехали в Норвегию из Архангельска. А отец был в партизанах, спасал от плена красноармейцев».



Евгений Терентьев был награжден советской медалью за отвагу. А вот от норвежских властей более полувека заслуги партизан не были признаны. Более того, в 50-60-е годы их считали чуть ли не предателями.



Сергей Гончаров, заместитель руководителя Мурманского отделения Всероссийского географического общества: «Вклад этих людей в победу над фашизмом не признавался, они официально были признаны советскими шпионами».



Изменения произошли лишь в середине 90-х, когда городок Киберг посетил король Норвегии и принес извинения всем партизанам, помогавшим Красной армии освободить северную часть королевства. Появился мемориал, открылся музей партизанской славы. Но - как считают в Финнмарке - этого мало.



Роберт Йенсен, мэр Вардё: «Мы довольны, что норвежские партизаны начинают получать признание в Норвегии, но мы хотим идти дальше, хотим, чтобы их считали не только у нас на севере, но и во всей Норвегии героями».



Реми Странд, депутат парламента губернии Финнмарк: «Да, это партизаны, патриоты, сражавшиеся вместе с Красной армией плечом к плечу - и к ним нужно относиться так же как и к тем ветеранам, которые вместе с западными союзниками освобождали юг нашей страны».



Норвежцы считают, что всем норвежским партизанам должны быть вручены награды, которые им не дали, считая русскими шпионами. И в день победы оказывать такие же почести, какие получают ветераны Великой Отечественной в России.