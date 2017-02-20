Полиция подозревает директора мурманской управляющей компании в хищении 30 миллионов

С октября 2010 года по июнь 2012 года одна из мурманских управляющих компаний не оплатила 30 миллионов 415 тысяч рублей за оказанные услуги по поставке тепла в многоквартирные дома.

В хищении этих денег подозревается директор, скрывшийся от правоохранительных органов.

С 1 февраля 2012 года управляющей компанией руководил неустановленный мужчина, использующий утерянный ранее паспорт жителя Санкт-Петербурга, который никогда не был в Мурманске и ничего не знал о том, что от его имени осуществляются финансовые операции.

Полиция просит помочь в поисках мужчины.

Разыскивается мужчина на вид около 34-35 лет, славянского типа, среднего спортивного телосложения, рост 175-180 см, короткая стрижка, волосы темного цвета, носит узкие очки, нос прямой, глаза карие, губы средние, без шрамов.

Может представляться Ивковым Олегом Сергеевичем, использовать паспорт серия 4000 № 560409, выданный 13.04.2011, код подразделения 782-069.

Полиция Мурманской области просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемого лица, сообщить об этом по телефонам 02, 8 (8152) 40-62-91, 40-61-99.