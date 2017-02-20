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Полное видео программы «Новости»

20:0020 февраля 2017Просмотров: 466

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Сегодня в выпуске:

Я сдаю второй раз в жизни кровь… Нужна кровь. В Мурманских больницах вдвое выросла потребность в донорах.

После столкновения еще два раза подряд попал код колеса авто - и выжил. Подробности аварии на ленинградке.

Патриоты - освободители или русские шпионы. В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почести.

Огонь всемирных военных игр в Североморске. Флотская столица стала одним из пяти городов страны, где состоялся спортивный марафон.

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