Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Я сдаю второй раз в жизни кровь… Нужна кровь. В Мурманских больницах вдвое выросла потребность в донорах.



После столкновения еще два раза подряд попал код колеса авто - и выжил. Подробности аварии на ленинградке.



Патриоты - освободители или русские шпионы. В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почести.



Огонь всемирных военных игр в Североморске. Флотская столица стала одним из пяти городов страны, где состоялся спортивный марафон.

