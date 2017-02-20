Прогноз погоды по Мурманской области на 21 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днем -10-15°, при прояснениях -20-25°. Гололедица.
Прогноз погоды на 21 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-18..-20
|
-15..-17
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-18..-20
|
-15..-17
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-24..-26
|
-18..-20
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-26..-28
|
-20..-22
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Кировск
|
-16..-18
|
-12..-14
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Ковдор
|
-23..-25
|
-18..-20
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-24..-26
|
-18..-20
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-24..-26
|
-18..-20
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-24..-26
|
-18..-20
|
без осадков
|
без осадков
|
Никель
|
-16..-18
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-16..-18
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-16..-18
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-16..-18
|
-13..-15
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 21 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -16..-18
|
днем -13..-15
|
вечером -13..-15
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег