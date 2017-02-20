16+
!-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прогноз погоды по Мурманской области на 21 февраля

13:4220 февраля 2017Просмотров: 206

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днем -10-15°, при прояснениях -20-25°. Гололедица.

Прогноз погоды на 21 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-18..-20

-15..-17

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-18..-20

-15..-17

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-24..-26

-18..-20

небольшой снег

без осадков

Апатиты

-26..-28

-20..-22

небольшой снег

без осадков

Кировск

-16..-18

-12..-14

небольшой снег

без осадков

Ковдор

-23..-25

-18..-20

без осадков

без осадков

Мончегорск

-24..-26

-18..-20

небольшой снег

без осадков

Ловозеро

-24..-26

-18..-20

без осадков

без осадков

Оленегорск

 -24..-26

-18..-20

без осадков

без осадков

Никель

-16..-18

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-16..-18

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-16..-18

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-16..-18

-13..-15

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 21 февраля

Температура воздуха

утром  -16..-18

днем -13..-15

вечером -13..-15

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
Читайте также
Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программаБывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса автоМурманску нужно больше кровиСтановиться врачами мурманским школьникам помогает региональное министерство здравоохранения
Патриоты - освободители или русские шпионы. В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почестиТелепрограмма на 21 февраля (вторник)Началась регистрация на участие в «Лыжне Дружбы»В Мурманске открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду в АзербайджанеВолонтеры Заполярья примут участие в обучающих семинарахА не надо было ехать под "кирпич"! В Мурманске под колесами автомобиля взорвалась петарда
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  