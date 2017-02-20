Прогноз погоды по Мурманской области на 21 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днем -10-15°, при прояснениях -20-25°. Гололедица.

Прогноз погоды на 21 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -18..-20 -15..-17 небольшой снег небольшой снег Умба -18..-20 -15..-17 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -24..-26 -18..-20 небольшой снег без осадков Апатиты -26..-28 -20..-22 небольшой снег без осадков Кировск -16..-18 -12..-14 небольшой снег без осадков Ковдор -23..-25 -18..-20 без осадков без осадков Мончегорск -24..-26 -18..-20 небольшой снег без осадков Ловозеро -24..-26 -18..-20 без осадков без осадков Оленегорск -24..-26 -18..-20 без осадков без осадков Никель -16..-18 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Заполярный -16..-18 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Североморск -16..-18 -13..-15 небольшой снег небольшой снег Мурманск -16..-18 -13..-15 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 21 февраля