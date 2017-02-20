Средний класс перешел с виски на водку

Резкое снижение покупательной способности больно ударило по производителям премиального алкоголя.

Примерно 85 процентов российского рынка крепкого спиртного сейчас приходится на водку. «Относительно дешевый виски (по цене 500—700 рублей за бутылку) был замещен водкой среднего ценового сегмента — по 300—400 рублей, — полагает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. — Средний класс стал выбирать напитки по возможностям».

В кризис потребители вынуждены внимательнее относиться к собственным тратам на все покупки, в том числе и алкоголь, отмечают эксперты, сообщает Российская газета.

Впрочем, это не касается потребителей, привыкших пить совсем уж люксовый алкоголь — они своим предпочтениям не изменили.