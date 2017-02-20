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Становиться врачами мурманским школьникам помогает региональное министерство здравоохранения

20:0620 февраля 2017Просмотров: 308

Сегодня мурманские школьники, которые в будущем хотят стать врачами, посетили городскую больницу. Доктора рассказали им о своей профессии. Каждый из старшеклассников может стать участником региональной программы целевой подготовки врачей. Эту кампанию проводит министерство здравоохранения Мурманской области.

В Мурманской городской больнице сегодня собрались ученики старших классов, которые хотят стать врачами. Специалисты медицины рассказывают им как этого добиться. Естественно, что каждый из этих школьников выбрал химико-биологический профиль обучения. И не зря. Чтобы стать участником «Целевой кампании» подготовки врачей, надо пройти строгий министерский отбор и поступить в медицинский ВУЗ. За это региональный минздрав даёт студентам надбавку к основной стипендии.

Евгений Тарбаев, главный врач мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи: «Что такое эта стипендия - это не только финансирование. 3 000 рублей получают студенты от Мурманской области. Но и это определенная гарантия, что после института бывшие студенты врачами придут к нам».

По условиям «Целевой кампании» после выпуска студент обязан отработать в медицинских учреждениях Мурманской области не менее трёх лет. А региональный минздрав обеспечит выпускнику рабочее место. Среди собравшихся в зале ребят большинство ученики профильного медицинского класса пятой мурманской школы. Они не только углублённо изучают химию и биологию, но и проходят вводный курс доврачебной подготовки.

Ирина Ускова,  директор школы №5: «Эти ребята все мотивированные. Поэтому у них всегда высокий результат поступлений и возвращения в область. За эти 27 лет наших выпускников, окончивших ВУЗы, порядка 200 человек вернулось в Мурманскую область. В город Мурманск и Мурманскую область».

Даниил Малько,  ученик школы №5: «Я медициной очень давно заинтересовался. У меня уже поколение медиков. Из поколения всё передаётся. Заинтересовался очень».

Вероника Акминская, ученица школы №5: «Целевая подготовка это очень важно. Потому что я скорее всего останусь в Мурманске. Мне определенно понадобится после учебы мест, куда я приду и сразу буду специалистом. Я не буду искать себе работу - я сразу приду и у меня она будет».

В Мурманске в 11-ти школах есть профильные химико-биологические классы. Несколько раз в год для всех желающих медики проводят экскурсии по больницам, знакомят будущих абитуриентов с профессией.

Это помогает ребятам точнее определиться с направлением будущей подготовки, а так же понять нужно ли им вообще заниматься медициной. Для тех, кто всё же решил стать врачом, с 20 апреля начинается приём заявок на целевую подготовку. Заявку можно оставить на сайте регионального министерства здравоохранения. 

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