Телепрограмма на 21 февраля (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 21 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Крошка Енот.

Мы живем в России.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Судебная колонка. 9, 10 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Телегазета (12+)

13:46 Познавательная программа (12+)

Что такое СПИД?

Что такое нефть?

14:00 Загадки космоса. Колонизация Марса. Документальный цикл (16+)

Полвека назад началась лунная гонка, а сегодня стартует битва за Марс. Все ведущие мировые предприятия космической отрасли нацелены на задачу скорейшей высадки космонавтов на Красную планету. Но вернуть их обратно пока не удастся… Невероятно, но этот факт никого не смущает. Уже есть люди, готовые на безвозвратный полет. Кто они, эти добровольцы? Что ими движет? Как ученые планируют приспособить Марс к жизни человека? И зачем нужна такая спешка с отправкой человека на соседнюю планету?..

14:51 Познавательная программа (12+)

Философы XX века.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Лоскутик и облачко.

Нехочуха.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Разрушители мифов. Достижения древних людей. Документальный цикл (16+)

Древние источники донесли до наших дней упоминания о многочисленных народах, которые славились своей мощью и невероятными для своего времени технологиями. Но они сами и их города были стерты с лица земли в одно мгновение неизвестной силой, которая вдруг вмешалась в земные процессы. Одни называют это божественным знамением. Другие полагают, что это инопланетные цивилизации наказывали людей за их проступки. Однако все эти истории, как показали научные открытия, действительно происходили. И то, что сообщают нам древние тексты о погибших народах, которые вершили зло и за это поплатились собственной жизнью, – не вымысел. А это значит, что кто-то наверху до сих пор строго следит за тем, чтобы гармония на Земле не была нарушена…

17:20 Познавательная программа (12+)

Что такое СПИД?

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Из-под топора (Фильм ТК «Продвижение», г.Омск). Документальный фильм о древнерусских архитектурных строениях карельского музея–заповедника «Кижи», 130-ого квартала Иркутска, об образцах деревянного зодчества городов Тобольска и Омска.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Выжить в океане. Документальный цикл (16+)

Без воды, оно конечно, никуда. Но если вдруг кругом вода, и не штиль, а шторм? А вы не на роскошном лайнере с бравыми спасателями, а на видавшей виды резиновой лодке? По статистике, ежегодно в океанских водах гибнут до 200 тысяч человек. При этом каждый четвертый погибает еще до того, как физические условия становятся действительно смертельными. Как правило, люди элементарно не готовы к таким ситуациям. Просто не знают, как выжить в океане.

18:58 Познавательная программа (12+)

Что такое СПИД?

Что такое нефть?

19:09 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:12 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Окольцованные.

Заповедник. Остров Варлама.

Мурманский «Алеша». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:31 Мультимир (12+)

Трактаун.

Фиксики.

Крошка Енот.

Мы живем в России.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Судебная колонка. 11, 12 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

22:52 Познавательная программа (12+)

Что такое нефть?

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Основной элемент. Выжить в океане. Документальный цикл (16+)

Без воды, оно конечно, никуда. Но если вдруг кругом вода, и не штиль, а шторм? А вы не на роскошном лайнере с бравыми спасателями, а на видавшей виды резиновой лодке? По статистике, ежегодно в океанских водах гибнут до 200 тысяч человек. При этом каждый четвертый погибает еще до того, как физические условия становятся действительно смертельными. Как правило, люди элементарно не готовы к таким ситуациям. Просто не знают, как выжить в океане.

00:32 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Трудовая армия. Фильм создан на основе уникальных свидетельств российских немцев, которые в 1940-е годы были призваны в ряды так называемой «трудовой армии». Они прошли через полное бесправие, голод и тяжелый принудительный труд, но остались людьми.

Бездомный хозяин квартиры. Житель города Советского Тюменской области приобрел квартиру, из которой его выселили по решению суда. История одной махинации с жильем.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Каргополье - край спрятанного времени. Каргополь, некогда крупный процветающий купеческий город, в силу разных причин оказался на «обочине цивилизации». Это позволило городу и близлежащим селам сохранить уникальные памятники каменного и деревянного зодчества.

Под сенью Трифона. Ежегодно в последнее воскресенье августа в Нейден, что неподалеку от Киркенеса, съезжаются священнослужители, чтобы совершить литургию под открытым небом.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Тайна Хуртуях. Хуртуях Тас (Каменная мать-богиня) - одна из самых почитаемых святынь у хакасов. Этот памятник был создан 5 тысяч лет назад, но до сих пор ученые не могут разгадать все связанные с ним тайны.