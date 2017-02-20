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В Апатитах мужчину заподозрили в ограблении закусочной и убийстве человека

14:0820 февраля 2017Просмотров: 146

Исполняющий обязанности апатитского прокурора Игорь Швецов утвердил обвинение по делу в отношении Алексея Зеневича.

Он обвиняется в грабеже, совершенном с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья и убийстве.

Как стало известно, ранее неоднократно судимый Зеневич, находясь в закусочной в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя зажигалку, выполненную в форме пистолета, потребовал от продавца передать ему деньги, находящиеся в кассе.

После отказа потерпевшей от выполнения требований, Зеневич открыто похитил товары на сумму более 700 рублей.

После этого, находясь в помещении торгового киоска, ножом нанес ранее незнакомому человеку удар в левую часть грудной клетки. Мужчина от ранения скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершенные преступления Зеневичу грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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