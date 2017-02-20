В День защитника Отечества североморцам продемонстрируют историческую форму и оружие

23 и 24 февраля в Североморском Доме офицеров флота состоится выставка исторического оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня защитника Отечества с целью военно-патриотического воспитания молодёжи.

Активисты военно-исторического движения из числа военнослужащих Северного флота продемонстрируют оригинальные образцы форменного обмундирования воинов Красной армии и немецких горных егерей.

Также будут выставлены оборудование, снаряжение и вооружение, применяемого противниками по обеим сторонам фронта. В частности, зрители увидят восстановленный фрагмент канатной дороги, которая использовалась для транспортировки различных грузов и даже раненых солдат в заполярных сопках во время ведения боевых действий.

Также будет представлен наглядное сравнение образцов советского и германского оружия.

Для посетителей выставки будут проведены экскурсии с подробными рассказами о героической обороне Советского Заполярья.

Выставка будет работать с 11 до 17 часов. Вход – свободный, сообщает пресс-служба Северного флота.