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В День защитника Отечества североморцам продемонстрируют историческую форму и оружие

15:0520 февраля 2017Просмотров: 121

23 и 24 февраля в Североморском Доме офицеров флота состоится выставка исторического оружия и военной формы времён Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье. Мероприятие состоится в рамках празднования Дня защитника Отечества с целью военно-патриотического воспитания молодёжи.

Активисты военно-исторического движения из числа военнослужащих Северного флота продемонстрируют оригинальные образцы форменного обмундирования воинов Красной армии и немецких горных егерей.

Также будут выставлены оборудование, снаряжение и вооружение, применяемого противниками по обеим сторонам фронта. В частности, зрители увидят восстановленный фрагмент канатной дороги, которая использовалась для транспортировки различных грузов и даже раненых солдат в заполярных сопках во время ведения боевых действий.

Также будет представлен наглядное сравнение образцов советского и германского оружия.

Для посетителей выставки будут проведены экскурсии с подробными рассказами о героической обороне Советского Заполярья.

Выставка будет работать с 11 до 17 часов. Вход – свободный, сообщает пресс-служба Северного флота.

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