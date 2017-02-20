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В ДК Кирова зрители увидят «Лихих моряков» и «Казаков на Берлине»

11:0020 февраля 2017Просмотров: 38

22 февраля 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

В концертной программе примут участие коллективы Мурманска и Мурманской области.

Ансамбль североморского кадетского корпуса исполнит произведение «Моя армия самая сильная», ансамбль танца «Сполохи» подарит зрителям хореографические композиции «Лихие моряки» и «Казачий пляс».

Фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песню «Мурманскому Алеше», а ансамбль народной песни «Любава» - «Казаки на Берлине».

Кроме того, на концерте выступят мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и снежногорский «Шарм», вокальный ансамбль «Новые звезды», оленегорские группа «Космос» и мужской ансамбль «Русь», а также североморский вокальный ансамбль «Прямая связь».

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