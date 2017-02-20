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В Госдуме определились с черными списками авиапассажиров

15:1720 февраля 2017Просмотров: 142

Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать «единый реестр лиц», которым на три года запрещены полеты.

В этот список авиакомпаниям предлагается заносить данные граждан, чье поведение на борту создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц».

В виде исключения фигурантам реестра в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом, сообщает «Ъ».

Проект поправок к Воздушному кодексу РФ был направлен комитетом Госдумы по транспорту в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По данным «Ъ», совет рассмотрит документ сегодня, чтобы дать отзыв на него. Депутаты предлагают создать в России «единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена». В список предлагается заносить данные граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо допустивших «причинение вреда их здоровью».

Формировать реестр нарушителей предлагается авиакомпаниям. Технически процедура в законопроекте описана так: члены экипажа самолета составляют на гражданина акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа (один экземпляр отдают самому нарушителю). После этого данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию (этому органу предлагается вести список нарушителей), а там, в свою очередь, должны в течение пяти дней внести их в единый реестр.

Начиная с этого момента нарушителю запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года. Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полеты только по территории РФ или за ее пределами.

Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если тот летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.




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