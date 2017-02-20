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В Карелии и Мурманской области отремонтируют более 216 км федеральных автодорог

14:2620 февраля 2017Просмотров: 137

В 2017 году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» планирует выполнить целый комплекс работ на федеральных трассах Р-21 «Кола» и А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола». 

Всего отремонтируют более 216 километров федеральных автодорог двух регионов.

В этом году завершается реконструкция участка с 1574 по 1590 км автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе Мурманской области. В результате к осени 2018 года почти весь участок дороги «Кола» от Мурманска до границы с Королевством Норвегия будет приведен в нормативное состояние.

В течение года капитальный ремонт пройдет на участках федеральных дорог Карелии и Мурманской области общей протяженностью 43,5 км.

На автодороге А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе Карелии капитально отремонтируют почти 32 км (с 560 км по 591 км).

В районе города Полярные Зори будет выполнен капитальный ремонт участка с 1200 по 1203 км.

Также в Карелии и Мурманской области отремонтируют ряд участков федеральных трасс протяженностью 76,7 км.

Почти на 80 км автодорог указанных регионов выполнят устройство защитных слоев и поверхностной обработки.

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