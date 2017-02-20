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В Мурманске наградили лучших новогодних оформителей окон и лоджий в жилых домах

15:2320 февраля 2017Просмотров: 242

В минувшую пятницу в Мурманске подвели итоги общегородского конкурса «Окно в праздник». Почетными гостями мероприятия стали заместители председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев и Игорь Морарь, депутаты Совета депутатов Юрий Гугин и Виктор Хабаров.

Конкурс «Окно в праздник», в рамках которого мурманчане украшали свои окна и лоджии к Новому году, стал уже пятым по счету.

Темой этого конкурса стало российское кино. Основой большинства праздничных композиций послужили сцены из всеми любимых новогодних фильмов, экранизированных сказок и мультфильмов, сообщает пресс-служба администрации Мурманска.

– В этом году конкурс собрал рекордное количество участников, – отметил Игорь Морарь. – И, конечно, все конкурсанты достойны стать победителями.

Оценивая старания конкурсантов, жюри учитывало не только общее оформление окон, балконов и лоджий, но и соответствие работ заявленной теме.

Лучшие новогодние дизайнеры получили дипломы и ценные призы.

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