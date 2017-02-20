В Мурманске открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду в Азербайджане

В Мурманском региональном отделении Всероссийского азербайджанского конгресса организована книжная и фотовыставка, посвященная 25-летней годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщил пресс-секретарь Мурманского областного отделения Всероссийского азербайджанского конгресса и местного представительства Азербайджанского молодежного объединения России Алигусейн Шукюров, выставка под названием «Без Ходжалы 25 лет...», где представлены более 100 фотографий известных мастеров, вызвала большой интерес у посетителей.

Наряду с фотографиями, выставлены также книги, диски, газеты и журналы, сообщает Аzertag.Az

Посетители могут ознакомиться с фотодокументами и большой подборкой книг, которые несут правду о нагорно-карабахском конфликте и его тяжелых последствиях.