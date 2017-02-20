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В мурманском баре мужчина стрелял по посетителям заведения

11:3320 февраля 2017Просмотров: 42

В полицию Мурманска поступило сообщение из боьницы, что в приемный покой поступил житель Мурманска с огнестрельным ранением.

Полицейские опросили потерпевшего 1992 года рождения и установили, что рану подбородка он получил, находясь в кафе в Октябрьском округе, во время ссоры с неизвестным.

Потерпевший был обслужен амбулаторно. После него в медицинское учреждение обратился еще один потерпевший 1992 года рождения с телесными повреждениями, полученными в одно и то же время.

По факту была назначена проверка.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, установили, что выстрелы из травматического пистолета произвел ранее неоднократно судимый житель Мурманска 1989 года рождения. Однако задержать его по горячим следам не удалось, так как мурманчанин скрылся с места жительства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий через два дня оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался в хулиганстве и рассказал, что конфликт в кафе возник из-за девушки. В ходе ссоры он достал травматический пистолет и произвел из него четыре выстрела в разных направлениях, в том числе по окружающим людям, пули задели двух посетителей кафе.

В отношении ранее судимого за грабеж и причинение вреда здоровью жителя областного центра возбуждено уголовное дело «Хулиганство».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



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