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В Мурманской области начался прием заявок на субсидии для саамов

15:2020 февраля 2017Просмотров: 135

Начался приема заявок на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области

Субсидии предоставляются в целях развития и поддержки общинных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера – саамов, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами.

Для получения субсидии общины представляют в  Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области следующие документы:

  • заявление о предоставлении субсидии (по утвержденной форме);
  • копию Устава, заверенную печатью и подписью руководителя общины;
  • копию протокола общего собрания об избрании постоянно действующего руководителя общины, заверенную печатью и подписью руководителя; 
  • копию протокола решения общего собрания общины о необходимости приобретения конкретного имущества, которое планируется приобрести с использованием субсидии, заверенную печатью и подписью руководителя.

Также необходимо представить список членов общины, заверенный печатью и подписью руководителя, подтверждающий, что лица, относящиеся к числу коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, составляют не менее 75% от общего числа членов данной общины, и копию документа (в случае наличия такового), подтверждающего право пользования территориями или акваториями (договор аренды земельного участка, долгосрочная лицензия на пользование объектами животного мира, договор пользования рыбопромысловым участком), заверенную Министерством либо в нотариальном порядке. 

Заявки принимаются в Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области до 20 марта 2017 года в (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (выходные – суббота, воскресенье), перерыв с 13.00 до 14.00.

Контактное лицо –консультант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Юлия Вячеславовна Шандарова, тел. (8152) 486-930, 486-929. 

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